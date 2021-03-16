Otomobilde taksitli satış dönemi

Haber: N. Halid Altundal

Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Yapılan yönetmelik değişikliğine göre artık otomobil satışlarında da taksit uygulaması yapılabilecek. Karara göre nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bın TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 10:15