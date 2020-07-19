Otomobilden inip tekme tokat saldırdılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay, dün akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, kaldırımda beklediği sırada yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inen 4 kişi iddiaya göre, "Milletin namusuna niye sarkıyorsun" diye bağırarak kaldırımda bulunan kişiye tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, kavgaya müdahale ederken, darp edilen kişi bir iş yerine sığındı. 4 saldırgan, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya uğrayan kişinin saldırganlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.