Otomobilden inip tekme tokat saldırdılar

Otomobilden inen 4 kişinin kaldırımda bekleyen kişiyi tekme tokat dövdükleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobilden inip tekme tokat saldırdılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay, dün akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, kaldırımda beklediği sırada yanına bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inen 4 kişi iddiaya göre, "Milletin namusuna niye sarkıyorsun" diye bağırarak kaldırımda bulunan kişiye tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, kavgaya müdahale ederken, darp edilen kişi bir iş yerine sığındı. 4 saldırgan, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya uğrayan kişinin saldırganlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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