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02 Şubat 2018 Cuma
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    • Otomobili kazanan şanslı isim belli oldu

    Bolu’da Esas 14 Burda Alışveriş Merkezi’nin 2’nci yılına özel yapılan çekilişi kazananlar belli oldu. Toyota marka otomobili İsmail Horzum kazanırken, tatili kazanan isim ise Leyla Muratsız oldu.

    02 Şubat 2018 Cuma 15:14
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    Otomobili kazanan şanslı isim belli oldu

    Haber: Semih baykal

    Esas 14 Burda Alışveriş Merkezi, 2. yılına özel bir çekişli düzenlendi. Kasım 2017 – 21 Ocak 2018 tarihleri arasında Esas 14 Burda AVM içerisinde yer alan mağazalardan aynı gün içerisinde toplamda 150 TL ve tutarda alışveriş yapanların katılabildiği çekiliş noter huzurunda yapıldı. Çekilişe 38 bin 495 kişi katıldı. Toyota C-HR 2017 model otomobili 22291 bilet nolu İsmail Horzum kazandı.

    4 gece her şey ultra dahil Belek tatili çekilişini ise 16920 bilet nolu Leyla Muratsız  kazandı. Noter huzurunda yapılan çekilişte birer adet de yedek talihli de belirlendi. Araba çekilişi için yedek Yılmaz Öztürk olurken tatil çekilişi için yedek Ayten Tenekeci oldu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Esas, 14, Burda, Alışveriş

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