Otomobilin camını kırıp kaçtılar!

Haber: C. Kutay Aykan

Olay dün gece saatlerinde Bolu Oto sanayisi mevkilerinde meydana geldi. Özgür Gören akşam saatlerinde işe gitmek için 14 BR 797 plakalı aracını sanayi yakınlarında boş bir yere park etti. Sabah saatlerinde aracının başına gelen Özgür Gören gördüğü manzara karşısında şok oldu. Aracının sol ön camının kırıldığını gören Özgür Gören, aracından herhangi bir malzeme çalınmış diye kontrol etti. Aracından bir şey çalınmadığını ve bunun kasıtlı bir hareket olduğunu ifade eden Gören, soluğu Bolu Bahçelievler Polis karakolunda aldı.

Polis olayla ilgili şahıs veya şahıslar hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.

“ŞÜPHELENDİĞİM BİRİSİ YOK”

Olay hakkında konuşan Özgür Gören, “Otoparka gittiğimde aracımın sol ön kapı camının tamamen kırık olduğunu gördüm. Araca dokunmadan gözle içini ve dışını kontrol ettim herhangi bir zarar olduğunu görmedim. Şüphelendiğim birisi yok” diye konuştu.