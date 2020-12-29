Otomobilin motoru patladı



Haber:Volkan Yılmaz

Arıza yapan bir otomobilin motorunun patlama anı ve yanması kameraya yansıdı. Tepecik Mahallesi Hürriyet Caddesinde Muhittin U. idaresindeki 06 CGC 870 plakalı otomobil arıza yaparak stop etti. Sürücüsünün yeniden çalıştırmaya çalıştığı esnada otomobilin motor kısmında patlama meydana geldi. Sürücünün panikle araçtan çıktığı esnada yangın meydana geldi. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aracın patlama anı ve yanması bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 00:47