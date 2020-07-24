OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YENİ SOLUK

Haber: C. Kutay Aykan

İMBC Otomotiv, aracınızın ihtiyacı olan bakım ve onarım hizmetlerini, mükemmel bir tesis alt yapısı ve piyasanın en ucuz yedek parça fiyatlarıyla gerçekleştiriyor ve bu alandaki üstünlüğünü göstermeye devam ediyor. İMBC Otomotiv’de periyodik olarak yapılan hizmetler; yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, yakıt filtresi, motor yağı bakım ve değişimi ve motor ve mekanik ağır bakım hizmetleri başta olmak üzere aracınızda oluşabilecek her türlü bakım ve arza da hizmet vermekteler. İMBC Otomotiv Finansman ve Halkla İlişkiler Müdürü Rahime Güler araç bakım sektörüne yeni bir soluk kazandırdıklarından bahsederek “ İşyerimizde, motor bakım onarımları, fren bakım onarımları, far ayarı, elektrik arıza ve onarım, ön takım bakım ve onarımları, tüm genel bakım ve onarımlar, triger kayışlarının değişimleri, şanzıman arızaları ve onarımları, direksiyon bakım onarımı, rot ayarı bakımları titizlikle yapılmaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli gelişen ve yenilenen tesisimizde haftanın 6 günü hizmet vermekteyiz . Çözüm odaklı, konularında uzman, eğitimli ve güler yüzlü personelleri ile hizmet veren İMBC Otomotiv’de, ayrıca güvenli seyahat edebilmeniz için tüm binek araçlarda 30 TL’ye fren testi yapmaktayız. Güvenliğiniz bizim için çok değerli. Tanışmaya bekleriz.” İfadelerini kullandı. Randevu ve detaylı bilgi almak için İMBC Otomotiv’i Karacaağaç mevkiinde ziyaret edebilir veya 0 552 482 46 22 nolu telefonu arayabilirsiniz.