Otomotive gece yarısı ÖTV şoku

Haber: Volkan Yılmaz

En ucuz otomobillerde matrah artırılarak küçük bir ÖTV indirimine gidilirken orta ve üst segment otomobillerde Özel Tüketim Vergisi'nde büyük artışlar yapıldı. Bugün Cumhurbaşkanlığı kararı ile yapılan değişiklik ile 1600 motora kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kaldı ancak matrah artırılarak vergi oranı düşürülmüş oldu. Yapılan düzenlemeye göre motor hacmi 1.600 cc'den düşük olan ve aynı zamanda ÖTV matrahı yani vergisiz fiyatı 70 bin lira olan araçlarda bu tutar 85 bine çıktı. Böylece kur artışı nedeniyle çıplak fiyatı arttığı için vergi oranı yüzde 50'ye çıkmak zorunda kalan ucuz araçlarda oran yeniden yüzde 45 olarak kalabildi. Matrahı 70 ile 120 bin lira arasında olan ve vergi oranı yüzde 50 olan araçlarda matrahlar 85-135 bin TL olarak değiştirildi.

ÖTV ZAMMI SONRASI ORANLAR

• 1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL’ye kadar olan araçlarda yüzde 45 ÖTV,

• 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL-130.000 TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV,

• 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 130.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 80 ÖTV uygulanacak.

• 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL’ye kadar olan araçlarda %130 ÖTV,

• 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda %150 ÖTV,

• 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda %220 ÖTV alınacaktır. Böylece KDV ile birlikte en üst otomobil vergisi yüzde 277'e yükselerek açık ara dünya rekoru kırdı.