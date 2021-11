Otopark sorununa Saadet Partisi’nden öneriler

Haber: Uğur Balaban

Saadet Partisi Bolu İl Başkanlığı, “Bolu’nun Gerçek Sorunları” adı altında başlattıkları video kliplere kentteki otopark sorununa dikkat çekerek başladı. Söz ve müziği Saadet Partisi Bolu İl Başkanlığı’nca hazırlanan “Cebimize Mi Sokalım Başkan?” isimli video klip HamptonBy Hilton Otel’de yapılan lansman ile basın mensuplarıyla paylaşıldı. İlin birçok noktasındaki otopark sorunu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a bolca göndermelerin olduğu rap müzikli video klip izleyenlerden büyük ilgi gördü.

“BELEDİYEYİ YÖNETENLER BÖYLESİNE ÖNEMLİ BİR SORUNU NASIL GÖRMEZLER?”

Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın, programda yaptığı konuşmada, “Yaptığımız bu çalışmanın Türkiye’de yerel siyasette bir ilk olacağına inanıyoruz. Belediyeyi yönetenler otopark gibi böylesine önemli bir sorunu nasıl görmezler? Bunu kendilerine nasıl dert etmezler? Biz gerçekten hayretle karşılıyoruz. Bugün sokakta ‘Bolu’nun gerçek sorunu nedir?’ diye sorduğumuzda otopark sorunu ilk 3 sorun arasında yer alıyor. Belediyenin bu sorunu çözmek adına hiçbir derdi yok, planı yok.” dedi.

“KALDIRIMLAR ÇÖP KUTUSU, ARAÇ VE TENEKELERİN İSTİLASI ALTINDA”

Parti olarak devamlı Bolu’nun gerçek sorunlarına dikkat çekeceklerini ifade eden Sayın, “Biz Bolu’da yerel siyasete bir miladı başlatıyoruz. Yerel siyaset nasıl yapılır, halkın sorun ve sıkıntılarına nasıl çözüm yolu aranır bunları ele alacağız. Bu sorunlara ilk otoparklarla başladık. Otopark sorunu yerelde vatandaşların en öncelikli sorunlarından biri. Bu sorun şehirde araç kullanan ya da kullanmayan herkesin sıkıntısı. Birçok araç sahibi gideceği yere yakın bir noktaya araçlarını park edemiyor. Yaygın ve yeterli otopark olmadığı için kaldırımlara çeken araçların sıklıkta olduğunu görüyoruz. Biz burada kesinlikle araç sahiplerini suçlamıyoruz. Araç sahipleri yetersiz kalan otoparklara araçlarını çekmek istese bile fiyatlar çok yüksek. Bebek arabası süren bir yaya kaldırıma park eden araçların arasından geçmek zorunda kalıyor. Engelli araç kullanan vatandaşlarımız kaldırıma park eden araçlar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kısacası birçok noktaya yaşlı, genç hiçbir vatandaşımız kaldırım işgalleri nedeniyle rahatça gidemiyor. Kaldırımlar çöp kutusu, araç ve tenekelerin istilası altında. Dünyanın hiçbir ülkesinde yayaların yürüdüğü yol üzerinde çöp konteynerlerine rastlayamazsınız. Bu bir akıl tutulması, basiretsizliktir.” diye konuştu.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Bolu’da otopark ve kaldırım sorunlarına çözüm önerilerini 5 madde halinde sıralayan Sayın, “Mevcut durumun analizi ve iyileştirilmesi, dijital ve akıllı otoparklar, Bolu oto apart, büyük otoparklar ve park et devam et sistemi, Bolu park mobil sistemi ve otopark merkezi kontrol sistemi olmak üzere 5 çözüm önerimiz var. Bu çözüm önerilerinin Bolu’daki otopark sorununu kökten çözeceğine eminiz.” şeklinde konuştu.

OTOPARK SORUNUNUN NEDEN ÇÖZÜLEMEDİĞİNİ ANLATTI

Başkan Sayın, ildeki otopark sorununun neden çözülemediği noktasında ise şu açıklamalarda bulundu; “Alanında uzman insanlarla Bolu’nun sorunlarını masaya yatırıp şehrin bugününü ve yarınını düşünmedikleri için. İşin ehli olan insanlarla çalışmadıkları ve ya ehil insanlara danışmadıkları için. Ekiplerini alanında uzman teknokratlardan ve yönetici kabiliyeti olan insanlardan değil, kendi çevrelerinde ya da partilerinde bulunan insanlardan oluşturdukları için. Yeterli planlama ve fizibilite çalışması yapmadıkları için şahsi beklentilerini öncelik, hizmeti ikinci plana attıkları için. Uzun vadede halkın sorunlarına çözüm olacak problemleri halletmek yerine kısa vadede kendilerine oy verici geri dönüşü sağlayacak yaklaşımlara yöneldikleri için. Bizim dönemimizde bunların hiçbiri olmayacak.”

GAZETECİLERE OYUNCAK ARAÇ VE ARAÇ KOKUSU HEDİYE ETTİLER

Yapılan konuşmaların ardından, lansman sonunda gazetecilere oyuncak araba ve araç kokusu hediye edildi.