Otopark yönetmeliği değişti

Haber: N. Halid Altundal

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Otopark Yönetmeliğinde değişiklikler yaptı. Karar Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre konutlarda bahçe alanlarına açık ve kapalı otopark oluşturma hakkı getirildi. Ayrıca konutun bulunduğu parselin otopark gereksinimi, bahçe niteliğini ortadan kaldırılmadan, zemin altında inşaat yapılarak karşılanabilecek. Bu türde bir otopark alanı yaratıldığında, üstü 30 cm toprak örtüsüyle kaplanıp, yeşillendirilecek. Otopark giriş ve çıkışları ön ile arka bahçeden de sağlanabilecek. Sokağa 5 metre mesafesi bulunan evlerde, bina cephesinden 2 metre dışarıya kadar alanı boş bırakarak, sokaktaki yaya trafiğine engel olmamak şartıyla otopark alanı oluşturulacak.

ŞARJ ÜNİTESİ ZORUNLULUĞU

Zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapılara ilişkin yapı ruhsatı başvurularında zorunlu otopark alanları 1 adetten az olmamak üzere en az yüzde 5’i, ilgili standartlara göre şarj ünitesi dahil elektrikli araçlara uygun olarak düzenlenecek.

Yeni yapılacak olan bölge ve genel otoparklar ile AVM’lere ait otoparklarda en az yüzde 10 oranında otopark yeri, ilgili standartlara göre elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dahil) düzenlenecek.

Yönetmelikte, binalarda, 80 metrekare altı her 3 daire için 1 adet, 80 metrekare ile 120 metrekare arası her 2 daire için 1 adet, 180 metrekare her daire 1 adet, 180 metrekare üstü her daire için ise 2 adet otopark alanı oluşturulması hükme bağlandı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 10:25