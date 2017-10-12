Haber: Semih BAYKAL

Olay, Geçtiğimiz hafta ilimiz Mengen ilçesi Akçakoca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Öztürk mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Öztürk’ten uzun süre haber alamayan yakınları Jandarma ekipleri ile arama çalışmalarına başladı. Yaşlı adamın ormanlık alan parçalanmış cansız bedenine ulaşılmıştı.

Öztürk’ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Ölüm nedeninin kesinleşmesi beklenirken, otopside şok detay ortaya çıktı. Yapılan otopside Öztürk’ün ensesinden kurşun çıktı. Jandarma otopsi raporunun ardından geniş çaplı araştırma başlatarak, o gün köyde ava gidenlerin ifadesini almaya başladı. Olayı aydınlatmak için çalışmalar sürüyor.

Öztürk’ün ölüm nedeninin ensesinden giren saçma yüzünden olduğu daha sonrada ayı tarafından parçalandığı tahmin ediliyor.