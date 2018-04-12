Haber: Semih Baykal

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampusundan şehir merkezine ilerlediği sırada iddiaya göre S.S. adlı şahıs yol kenarında otostop çeken Üniversiteli bir kızı aracına aldı. Daha sonra S.S. aracıyla şehir merkezine gitmek yerine Gölköy civarında boş bir alana gitti. Burada iddiaya göre üniversiteli genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Genç kız saldırganın elini ısırarak kurtulmayı başardı. S.S. ise aracının lastiğinin patlaması üzerine olay yerinden yaya şekilde kaçtı. Üniversiteli kız ise emniyete giderek şahıstan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırgan S.S.’nin evine baskın yapıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saldırgan S.S. Adliyeye sevk edildi. S.S. çıkarıldığı Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.