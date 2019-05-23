Otostopla dünyayı geziyorlar

İngiltere'nin Westminster şehrinde yaşayan bilgisayar mühendisi Dmitriy Maslor (27) ve eşi Kseniya Vitushkina Maslor (21), çıktıkları dünya turunun Türkiye ayağında Bolu’dan geçti.

Otostopla dünyayı geziyorlar


HABER:Gönül Olutürk

Dmitriy Maslor, yaptığı açıklamada, eşi Kseniya ile bir yıl önce evlendiklerini belirterek 2 Nisan'da otostop yaparak dünya turuna çıktıklarını söyledi. Önce Rusya'ya gittiklerini anlatan Maslor, Voronezh, Krasnodar ve Soçi gibi şehirleri geçerek Türkiye'ye girdiklerini belirtti.

Türkiye'de Adana, Antalya, İzmir, Bursa ve Bolu’yu gördüklerini söyleyen çift Karabük ve Kastamonu’ya gideceklerini belirti. Maslor, 6 bin kilometreden fazla yol geldiklerini söyledi. Gürcistan, Kazakistan, Çin, Tayvan ve Amerika'yı otostopla gezmek istediklerini dile getiren Maslor, turun en az 3 yıl süreceğini aktardı.

Amaçlarının birçok ülkeyi gezerek farklı kültürler görmek olduğuna işaret eden Maslor, "Eşimle bir nevi balayı hayatı yaşıyoruz. Akşamları çadır kuruyoruz, ne bulursak yiyoruz. Türkler çok misafirperverler, yemek ısmarlıyorlar, bazen de evlerinde misafir ediyorlar." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 11:06
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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