Otoyolda 2 tırda yangın çıktı

Haber: C. Kutay Aykan

Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Yaşar Demetgül yönetimindeki fabrika atığı yüklü 06 AF 9495 plakalı tırın dorse kısmında Bolu Dağı kesiminde bulunan bir alışveriş merkezi önünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekip dorse ile çekiciyi ayırdıktan sonra itfaiyeden yardım istedi. Bolu Dağı Tüneli Yangına İlk Müdahale ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar meydana geldi. Söndürülen dorsede Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

Otoyolun Yeniçağa kesiminde ise İstanbul yönüne giden Özcan Temizkan yönetimindeki kaya tuzu yüklü 14 EA 959 plakalı tırın lastiklerinde yangın başladı. İtfaiyeye haber veren sürücü, ekipler gelene kadar yangını aracında bulunan söndürme tüpüyle söndürdü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.