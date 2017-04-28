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Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, “Anadolu Otoyolu’nun Abant Kavşağı-Bolu Batı Kavşağı arası İstanbul istikameti KM: O4-26/1+300 ile O4-26/2+500 kontrol kesimleri, derz onarım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapatılarak, trafik İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü olarak verilecektir. Bu uygulama 27/04/2017 tarihinden 17/05/2017 tarihine kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.
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