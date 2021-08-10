Otoyolda can pazarı yaşandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Otoyolun İstanbul istikameti Çaydurt mevkisinde üç tır ile kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi. Bolu'da üç tır ve bir kamyonun karıştığı kazada otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye112 Acil Servis, itfaiye, jandarma, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kamyon şoförünün yaşamını yitirdiği belirlendi, kazada yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Devrilen tırda bulunan mısırlar ile kamyonda bulunan toprağın yola savrulduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Tırlardan birinin bariyerleri aşarak geçtiği Ankara yönünde de trafik tek şeritten sağlanabiliyor. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kaza bölgesinde ekiplerin çalışması sürüyor.