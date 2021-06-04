Otoyolda feci kaza 1 ölü, 2 yaralı

Haber: N. Halid Altundal

Anadolu Otoyolu Yukarı Soku mevkiinde Ankara istikametine seyir halinde olan ticari araç dinlenme tesisi çıkışında emniyet şeridinde bekleyen 06 KD 330 plakalı kamyona hızla çarptı. 21 yaşındaki Hüseyin Sarıçam idaresindeki ticari araç çarpmanın etkisiyle ile yola savruldu. 06 BY 2605 plakalı ticari araç kazanın şiddetiyle adeta paramparça oldu. Yoldan geçen sürücüler kazayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde araç içerisinde sıkışan 21 yaşındaki Berke Ahmet Kocaoğlu isimli gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ticari araç içerisinde bulunan ve ağır yaralanan Enes Şahan Akyol ile Hüseyin Sarıçam sağlık ekipleri tarafından olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldılar. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 16:02