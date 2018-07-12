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12 Temmuz 2018 Perşembe
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    • Otoyolda takla attı

    Sabah saatlerinde Bolu – Ankara İl sınırında meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Kazada iki araç hurdaya dönerken araçlardan birisi takla atarak yol kenarındaki refüja ters şekilde düştü.

    12 Temmuz 2018 Perşembe 13:16
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    Otoyolda takla attı

    HABER: AYSUN BEYKOZ

    TEM otoyolu Gerede gişeler mevkiinde aynı yönde seyir eden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Gerede gişelerinden otoyola giriş yapan 31 HU 739 plakalı araç ile kaza sonrası plakaları bulunamayan diğer aracın karıştığı kazada yaralanan dört kişi olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan yaralıların üçünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, birisinin ise yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: Sabah, Saatlerinde, Bolu,, Ankara

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