HABER: AYSUN BEYKOZ

TEM otoyolu Gerede gişeler mevkiinde aynı yönde seyir eden iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Gerede gişelerinden otoyola giriş yapan 31 HU 739 plakalı araç ile kaza sonrası plakaları bulunamayan diğer aracın karıştığı kazada yaralanan dört kişi olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan yaralıların üçünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, birisinin ise yoğun bakıma alındığı öğrenildi.