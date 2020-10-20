Otoyolda tehlikeli hareket

Anadolu Otoyolunda Bolu’dan İstanbul istikametine seyreden tırlar, Batı Gişeleri dönüşünü kaçırınca trafikte tehlike saçtı. Emniyet şeridinden geri çıkışa girmek için dönmeye çalışan tırlar sürücülere zor anlar yaşattı.

Otoyolda tehlikeli hareket

Haber: Erdal Tanrıverdi

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi kış öncesi çalışmalar dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Araçların yönlendirildiği D-100 Bolu Dağı kesiminde trafik yoğunluğu oluşması üzerine otoyol küçük araçların geçişine açıldı. Ağır tonajlı araçların geçişine kapalı olan yol nedeniyle tır ve kamyon sürücüleri Bolu Batı Gişeleri geçişinde trafiği tehlikeye düşürmeye başladı. Sapağı kaçıran tır ve kamyon sürücüleri emniyet şeridinden geri geri yol alarak çıkışa geçmeye çalıştı. Tırların akan trafikteki tehlikeli seyri dolayısıyla otoyoldaki birçok araç sürücüsü zor anlar yaşadı. Kazaya davetiye çıkaran anları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 14:52
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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