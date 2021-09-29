Ovadüzü Mahallesi Sosyal Tesisi açıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi açılış törenlerine bir yenisini daha ekledi. İlimizin sessiz sakin mahallelerinden biri olan Ovadüzü Mahallesi’nin 2 senedir beklediği Sosyal Tesis bugün törenle açıldı. Törene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mahalle ve Köy muhtarları, Oda Başkanları, Belediye Personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pandemiye rağmen 2 senedir çalışmalara aralık vermeden yapılan 250 m2 taban alanı olan toplamda 500 m2lik olan Sosyal Tesis binası içerisinde, giriş kısmında çay ocağı ve mutfak, muhtarlık odası, yemekhane ve sosyal tesisin 2.katında çeşitli aktivitelerin yapılabileceği alanı kapsıyor.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın katkılarıyla, İl Genel Meclis Üyesi Erhan Beykoz’un destekleriyle ve Ovadüzü Mahallesi Muhtarı Sedat Öztürk’ün çabalarıyla yapılan Ovadüzü Mahallesi Sosyal Tesisi hizmete girdi. Artık Ovadüzü Mahallesi halkının birçok aktivitesi burada gerçekleşecek.

“DESTEKLERİNİ ESİRGEMEYENTANJU BEY’E ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

İstiklal marşının ardından Muhtar Sedat Öztürk’ün konuşmasıyla tören başladı. Muhtar Öztürk, “Sosyal tesisimizin, temelinden bitimine kadar bizden desteklerini esirgemeyen sayın Belediye Başkanımız Tanju Bey’e çok teşekkür ederim. Ayrıca sosyal tesisimizin yapımında katkıda bulunan firma ve yardımseverlere, şahsım ve mahallem adına şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

“ERHAN BEYKOZ’DA ÇOK EMEK VERDİ, ADETA ŞANTİYE ŞEFİ GİBİ BURALARDAYDI”

Muhtar Öztürk’ün ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, törene katılan vatandaşları selamlayarak, “Mahallemizin muhtarı gerçekten bu konuda çok özveri gösterdi. Bizi çok sıkıştırdı. Özellikle zor zamanda başladık buraya, siz koronavirüs sürecindeyken biz burayı yaptık. Buranın yapımına bizim İl Genel Meclisi üyemiz Erhan Beykoz’da çok emek verdi, adeta şantiye şefi gibi buralardaydı. Sonuçta mahallemize yakışır Bolumuza örnek bir mahalle sosyal tesisimizi Bolumuza kazandırmış olduk. Bu beni çok mutlu etti. Buranın yapım süreci 1 yıldan fazla sürdü, dediğim gibi zor zamanda başladığımız için daha kısa sürede de bitirebilirdik” dedi.

“HAYIR DUASI ALMAK İÇİN, KUBBEDE HOŞ BİR SEDA BIRAKMAK İÇİNBU İŞLERİ YAPIYORUZ”

Biz hizmeti oy için yapan insanlardan değiliz. Dolayısıyla biz bu topraklarda iyi anılmak için bu göreve talip olduk. Allah bin kere razı olsun, bana Bolu’da kimseye nasip olmayan bir şey yaşattınız. Beni 4 kez Milletvekili olarak seçtiniz, arkasından Bolu tarihinde ilk kez hem milletvekilliği hem de Belediye başkanı olarak seçtiniz. Bunlar sizlerin sayesinde oldu. Şunu samimiyetimle söyleyeyim ben yarın bir yere aday olursam, yeniden bu göreve aday olursam, gelip ‘ben mahallenize sosyal tesis yaptım’ diye sizden oy istemeyeceğim. Mahallenize yol yaptım diye oy istemeyeceğim. Onlar belediyenin asli görevleridir. Biz siyaset yapmak için oy almak için değil, hayır duası almak için bu işleri yapıyoruz. Kubbede hoş bir seda bırakmak için, gelecekte ‘Tanju Özcan şunları şunları yaptı, Allah bin kere razı olsun’ diye anılmak için bu görevlere talibiz” diye konuştu.