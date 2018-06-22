Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...







O gün Türkiye’de seçim vardı. Ülkeyi yönetecek kişiler vatandaşlar tarafından seçiliyordu. 25 -30 yaşlarında olan fiziksel engele sahip bir hanım şık bir şekilde giyinerek heyecanla babasına gitti “baba oy vermeye gitmiyor muyuz”, diye sordu. Babası “ben gidiyorum sen gitmiyorsun” dedi. Genç hanım “niye baba” diye sordu. “Senin nereye oy vereceğini biliyorum çok kitap okuyorsun başımıza anarşist olacaksın o yüzden seni götürmüyorum” dedi.

Ve tüm aile bireylerini alarak kapıdan çıktı oy vermeye gitti. Tabi bu duruma engel sahibi genç hanım çok kızdı ve üzüldü ama kafasına koymuştu. Ne olursa olsun oyunu kullanacak ülke yönetiminde söz sahibi olacaktı. Hemen telefonuna sarıldı birkaç arkadaşını aradı. “Oy kullanmaya beni de götürün” dedi ve arkadaşlarının yardımıyla oy kullanmaya giderek oyunu kullandı. Tüm engellemelere rağmen ülke yönetiminde söz sahibi oldu.

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Yine Türkiye’yi seçim heyecanının sardığı bir gün 45 yaşlarında fiziksel engellenen bir bey heyecanla oy kullanacağı yere gitti. Ama oy kullanacağı binada merdivenler vardı ve 8.inci kata çıkması gerekiyordu. Merdivenleri gürünce tam vazgeçiyordu ki. Yanına 5 genç delikanlı geldi. Abi biz seni çıkartıp indiririz ne olur oy kullanmaktan vazgeçme diyerek adamı karga tulumba yüklenip 8 kat çıkardılar.

Adam orada oyunu kullandı. O beş deli kanlı tekrar adamı aldılar aşağıya indirdiler. Yani adama tüm engelleri aştırıp oyunu kullanmasını sağladılar. Böylece o engel sahibi bey de o kullanarak ülke yönetiminde söz sahibi oldu.

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Evet, yazıya geçtiğimiz seçimlerde ve referandumlarda yaşanan gerçek iki olayı anlatarak başlamak istedim. Aslında her seçimde engel sahibi arkadaşlarımız bu tür olayları ve şikâyetleri bana bir şekilde ulaşıp anlatıyorlar. Ben onlardan sadece iki tanesini seçip sizinle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz önümüzdeki Pazar günü yani 24 Haziranda ülkeyi yönetecek kişileri seçmek için sandık başına gidip oy kullanacağız.

Tam burada oy kullanabilecek engel sahibi arkadaşlarımdan ve ailelerinden rica ediyorum. Lütfen sandığa gitmeye üşenmeyin. “ Bir oyla ne olacak demeyin ” oyunuzu kullanın ülke yönetiminde söz sahibi olun. Şimdi “Onur iyi diyorsun da zor oluyor engellerle karşılaşıyoruz” diyenler olabilir. Bunu diyenlerle gelin şöyle bir hesap yapalım.

2005 yılında devlet tarafından yapılan araştırmaya göre ülkenin %12 i engel sahibi insanlardan oluşuyor. Yani ülkemizde yaklaşık 9 buçuk milyon çeritli engel guruplarında engel sahibi insanımız var. “bu sayı resmi kayıtlara göre böyle ama bence engellenenlerin sayısı daha fazla ” tabi engel sahibi bir birey hiçbir zaman tek başına engel sahibi olmuyor, bu yüzden siz birde bu sayıya engel sahibi kişilerin ailelerini ve arkadaşlarını eklerseniz. Engellerden etkilenen kişi sayısı yaklaşık 45 – 50 milyon insanı buluyor.

Korkunç bir rakam değil mi? Neredeyse ülkenin yarısına tekabül ediyor ve 18 yaşından büyük zihinsel yeterliliği olan tüm engel sahibi kişiler sandığa gidip oy kullanabiliyor. Yani bu durumda benim hep dediğim gibi engel sahibi bireyler çevrelerindeki insanlar eğer isterse sadece oy kullanarak ülke yönetiminde söz sahibi olur ve önüne çıkan her türlü engeli daha kolay aşabilir.

Bu yüzden pazar günü başta anlatmaya çalıştığım gerçek olaylarda yaşananlar gibi önünüze engelde çıksa, zorlansanız da mutlaka bir şekilde oyunuzu kullanın. Ülke yönetiminde söz sahibi olun. Unutmayın engelleri aşmak istiyorsak oy kullanarak ülke yönetiminde söz sahibi olmalıyız. Ancak bu şekilde daha engelsiz, daha özgür ve daha mutlu insanların olduğu bir ülkede yaşayabiliriz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem gazetesi…