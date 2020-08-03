OYAK Çimento 4 yıllık yatırım planını açıkladı

Haber: Aysun Beykoz

Son dört yılda konsolide net varlıklarını yüzde 129 artırarak 118,3 milyar TL’ye yükselten OYAK, imza attığı ihracat rekoru ve hayata geçirdiği projelerle Türkiye ekonomisine katkısını sürdürdü. OYAK’ın yakın zamanda hayata geçen yatırımlarını ve gelecek hedeflerini paylaşan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, küresel bazda çeşitli zorlukların yaşandığı 2019’un ardından, Covid-19 salgınıyla birlikte ortaya çıkan ekonomik güçlüklerin etkilerini aşmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı. “Ülke ekonomisini ileriye taşıyacak hamleler yapmak, ekonominin tüm aktörlerinin ortak sorumluluğudur” diyen Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya zor bir dönemden geçiyor. Ancak zor olduğu kadar pek çok açıdan öğretici de bir deneyim. Yaşadığımız süreç, bir taraftan geleneksel iş yapış modellerini sorguladığımız, diğer taraftan sınırlarımızı test etme imkanı bulduğumuz bir tecrübe oldu. Yalnızca iş yönünden değil, ülkemize sunabileceğimiz hizmetler ve toplumsal dayanışma bağlamında da kazanımlarımız olduğunu düşünüyorum. Pandemi sonrasında Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar bulabileceğine inanıyorum. 2019’da tüm güçlüklere rağmen son derece başarılı bir grafik çizdik. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 2,7’sini gerçekleştirdik. 2020 planlarımızda geriye doğru sapma yok. Önümüzdeki dönemde hem mevcut faaliyet alanlarımızda hem de adım atacağımız yeni alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ülkeye yabancı sermaye girişini artırma ve yerli üretimi güçlendirme doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.”

Çimentoda yeni büyüme pazarı Afrika

2018 yılında dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Taiwan Cement Corporation ile yaptığı 640 milyon dolarlık ortaklık anlaşmasıyla yılın en büyük yabancı sermaye girişini sağlayan OYAK, Avrupa’nın önde gelen çimento gruplarından Portekizli CIMPOR’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını bünyesine katarak, 21.5 milyon ton/yıl olan kapasitesini 32.6 milyon tona çıkardı. 2020 yılındaysa halka açık 5 şirketini (Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento) “OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.” adı altında birleştirerek, iç pazardaki liderliğini pekiştiren OYAK, global oyuncu olmak için fırsatları değerlendirmeye devam ediyor. Hedefini beş yılda dünyadaki ilk beş oyuncudan biri olmak olarak belirleyen OYAK Çimento, Batı Afrika’daki Fildişi Sahili’nde ve Kamerun’a yatırım yapıyor.

350 milyon dolar ülkede kalacak

OYAK, dışa bağımlılığın azaltılmasına dönük bir diğer büyük yatırımını ise Türkiye’nin 6.2 milyon ton pelet ihtiyacının 3 milyon tonunu tek başına karşılayan Hekimhan’a yapacak. 55 ayda tamamlanması hedeflenen Hekimhan Zenginleştirme ve Peletleme Tesisi’nin, dışa bağımlılığı yıllık 350 milyon dolar azaltması öngörülüyor. Yeni kaynak yaratma hedefiyle kurulacak olan tesis, 750 milyon dolar yatırımla hayata geçecek. Yatırım, Japon JFE Steel ortaklığıyla gerçekleşecek.

Türkiye’de tek: Karbon siyahı üretimi

OYAK, dünyada 14 milyar dolarlık pazar büyüklüğü olan karbon siyahınınüretimine de öncülük ediyor. Başta lastik olmak üzere, kauçuk ve boya sanayii gibi farklı sektörlerin üretiminde ana maddelerden biri olan karbon siyahı, bu alanda dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Continental Carboun’un hakim şirketi Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. iş birliği ile İskenderun’da üretilecek. Türkiye’nin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak olan tesis 300 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek.