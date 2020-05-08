OYALAMAK MI ? ÖĞRETMEK Mİ ?

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Farkında mısınız insanların hayatında psikolojik etkenler ne kadar önem taşıyor ve aslında psikolojiyi doğru kullananlar karşısındaki insanlara istediği şeyi yaptırabiliyor mesela ben istersem 5 dakika sonra vücudunuzun her yerinin kaşınmasını sağlaya bilirim ve ya 5 dakika sonra uykunuz gelmiş gibi esnemenizi sağlayabilirim. Nasıl mı? Karşınıza geçip 5 dakika boyunca kaşınırsam vücudunuz psikolojik olarak kaşınmaya başlar. Karşınıza geçip 5 dakika uykum gelmiş gibi tatlı tatlı esnersem 5 dakika sonra sizde esnemeye başlarsınız.

Evet, söylediklerimin lafı bile yetti. Şu anda bu yazıyı okuyanların bir kısmı kaşınıyor bir kısmı da esniyor ve bana niye böyle yazıyorsun diye hem kızıyor hem de gülüyorlar. Ama ne yapıyım en güzel ve en basit yoldan anlatmaya çalışıyorum oda ancak bu şekilde oluyor. Psikolojik olarak çevreye verdiğim rahatsızlıktan dolayı özer dilerim.

Psikoloji anlatmaya çalıştığım gibi çoğu zaman bir ayna etkisi yapar. Azıcık birlikte vakit geçirdiğimiz bir insanın hareketlerini farkında olmadan taklit etmemizi sağlar. Bu yol ile mutluluk ve mutsuzlukta insandan insana geçer yani siz mutluysanız, büyük ihtimal karşınızdaki insanda mutludur. Siz mutsuzsanız büyük ihtimal karşınızdaki insanda mutsuzdur. Korku, endişe, heyecan gibi daha birçok his ve duygu bu yol ile insandan insana bulaşır ve çoğu insan bunun farkında değildir.

Şimdi iyi güzel de bunları niye anlatıyorsun diyeceksiniz? Hemen açıklıyorum.

Yaşadığımız karantina günlerinde, malum mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. Bir buçuk iki aydır özel gereksinimi olan arkadaşlarımızın ihtiyaç duyduğu özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren özel yerler ve okullar kapalı. Yani özel haklar tanınsa da herkes gibi özel gereksinimi olan arkadaşlarımızda evden çıkmıyor ve ihtiyaç duydukları eğitimleri alamadılar. hatta bu yüzdende ben birçok arkadaşımızın eğitiminin ve psikolojisinin kötüye gittiğini düşünenlerdenim

Bu süreçte herkes evde olunca televizyonlarda ve sosyal medyada korku psikolojisi ön planda olunca aile bireylerinin bile psikolojisi bozuk durumda, böyle olunca özel gereksinimi olan arkadaşlarımıza ses etmesin, bir kenarda oyalansın diye cep telefonu tablet ve bilgisayar gibi şeyleri veriyorlar. Tamam, belki bunları verince arkadaşlarımız ses etmiyor kendi kendilerine oyalanıyorlar ancak bu davranış onlara yapabileceğiniz en kötü şeylerden biridir.

“ne yapalım ancak öyle susuyor ancak öyle oyalanıyorlar” diye bilirsiniz ama burada soru şu “özel gereksinimi olan bir bireyin ya da çocuğun oyalanması mı? Yoksa bir şeyler öğrenmesi mi önemli?” Bir şeyler öğrenmesi dediğinizi duyar gibiyim. E o zaman oyalansın diye o cihazları niye veriyorsunuz niye bütün gün o cihazlarla oynamalarına göz yumuyorsunuz? Kolayınıza gidiyor değil mi? ayrıca biliyorum özel gereksinimi olan arkadaşlarımızı ve ailelerini işinin hakkını veren özel eğitim merkezlerindeki psikolog arkadaşlar sık sık telefonla arayıp kontrol etmeye çalışıyor. Ama onların önerilerini çoğu aile dinleyip uygulamıyor.

Şimdi bu yazıyı okuyan özel gereksinimli bireylere sahip aileler “sen bizi yazmışsın bunları nereden biliyorsun diyecekler. Ben sizi uydu kamerası ile izliyorum desem inanır mısınız? Durun havaya bakmayın şaka yaptım. merak etmeyin uydu falan yok. Sadece bu işleri iyi biliyorum ve iyi gözlem yapıyorum ve çok iyi konusunda uzman psikolog arkadaşlarım var. Onlarla bazen sohbet ediyorum.

Şimdi buradan bütün özel gereksinimli bireye sahip ailelerden ricam, Ne olursa olsun “ay ben sıkıldım, Ay psikolojim bozuldu diyerek sakın özel gereksinimi olan arkadaşlarımıza yaklaşmayın. Başta anlattığım gibi olumsuzlukları farkında olmadan onlara bulaştıra bilirsiniz. Ayrıca Bu dönemde özel gereksinimi olan bireylerle daha fazla ilgilenin onları oyalamaya değil bir şeyler öğretmeye çalışın.

Evet. Farkındayım bu dediğim şeyler hiçte kolay şeyler değil ama ailede özel gereksinimli bir birey varsa sizler zaten özelsiniz. Biraz ilgi, biraz sevgi, uzmanlardan alacağınız birazda destekle her şeyi rahatlıkla başarabilirsiniz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca– Bolu Olay Gündem Gazetesi…

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 00:57