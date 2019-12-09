Öyle bir engelli arabası yaptılar ki!

Özel Haber: Volkan Yılmaz

Atıl durumda olan bir engeli arabasına sahip çıkan Makine Teknoloji Öğretmeni Veysel Aslan, muhteşem bir proje geliştirip öğrencileriyle birlikte el ele vererek, adeta muhteşem icatta bulundu. Tekerlekli sandalyenin üstüne güneş enerjisi takılarak, sandalyenin elektrik akımıyla çalışıp yürümesi sağlandıktan sonra, yine aynı sandalye üzerine USB girişi, cep telefonu şarj girişi, sağ sol sinyal ile ön ve arka kısma ise park sensörü yerleştirdiler.

Engelli vatandaşlar için dizayn edilen ve üzerinde hemen hemen tüm teknolojik aletler takılan engelli aracının atıl durumdan alınıp modern hale getirildiğini belirten Makine Teknolojisi öğretmeni Veysel Aslan, şunları söyledi; “Okulumuzda engelsiz tamirhanemiz bulunmakta. Yanınızdayız yalnız değilsiniz sloganıyla, engelli vatandaşlarımızın arıza yapan elektrikli veya elle kumanda edilen engeli araçlarını tamir ederek, engelli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Bu işlerle uğraşırken, atıl durumda bulunan bir engelli tekerlekli sandalyemiz için de çalışmalar yapıyoruz. Yeni icadımız olan bu sandalyenin etrafını da kapatıp, yağmurlu ve karlı günlerde kullanılmasını sağlamak için çalışmalarımız sürüyor. Sandalye elektrikle değil güneş enerjisi panelleri sayesinde çalışacak. Projemiz bittiğinde kesinlikle satmayı düşünmüyor ve ihtiyaç sahibi bir engelli vatandaşımıza bunu hediye etmeyi düşünüyoruz” dedi.