Haber: Semih Baykal

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar maçın ardından şunları söyledi; “İçerde kaybettiğimizi için çok üzgünüz. Berabere kalsak bile üzüleceğimiz maçı kaybettik. Liderle oynadık. Buraya gelene kadar oynadığı futbolla gösterdiği performansla konsantre olduğumuz bir takımdı. Bu takıma karşı en az 7-8 tane net pozisyon yakladık. Tek kale oynadığımız bir maçı 1-0 kaybettik. Oynadığımız futbol beni yeterince tatmin etti. Sadece bir tane maç kaybettik. Ama önümüzde daha 15 tane maç var. Bu oyuncular bu şekilde oynamaya devam ederse biz kolay kolay maç kaybetmeyiz. Bu arzu, coşku ve istek son maça kadar devam edecek.”