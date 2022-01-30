Oyuncak kuzudan 60 adet uyuşturucu çıktı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl genelinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya göz açtırmıyor. Önemli geçiş noktalarından biri olan ilimizde yaklaşık bir senedir yakalanan uyuşturucunun haddi hesabı yok. Dörtdivan ilçemizde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik kontrolü yaptığı esnada şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Arama sonucunda oyuncak kuzu içerisine saklanmış 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve 1 şüpheli de ele geçirildi.

“YAPILAN OPERASYONLAR DEVAM EDECEKTİR”

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bolu İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.