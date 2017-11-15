Özel Haber: Semih Baykal

Özel Final Temel Lisesi’nde okuyan öğrenciler ‘Oyuncaksız okul kalmasın’ projesi adı altında Highway Outlet AVM'nin Genel Müdürü Dr. Mehmet Arif Tuncer ve gazetemizin katkılarıyla ilimizde bulunan iki anaokuluna oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye etti.İlimizin eğitim-öğretimde elde ettiği başarılarıyla öncü olan Bolu Özel Final Temel Lisesi öğrencileri gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi ile örnek olmaya devam ediyor. Bolu Özel Final Temel Lisesi öğrencileri gerçekleştirdikleri ‘Al Götür Oku Getir’ adlı sosyal sorumluluk projesinin ardından şimdide ‘ Oyuncaksız Okul Kalmasın’ adlı sosyal sorumluluk projesine imza attı. Projeye Olay Gündem Gazetesi Sahibi Erhan Beykoz ve Highway Outlet AVM Genel Müdürü Dr. Mehmet Arif Tuncer de bizzat oyuncak ve kırtasiye malzemesi vererek destek oldu. Bolu Özel Final Temel Lisesi öğrencileri, Highway Outlet AVM Genel Müdürü Dr. Mehmet Arif Tuncer’in de katılımıyla, ilimizde bulunan Karaköy Toki Ana Okulu ve Bolu Çimento - Çaydurt Ana Okulunda okuyan yaklaşık 200 minik öğrenciye oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Yaklaşık 200 minik öğrenci, aldıkları oyuncak ve kırtasiye malzemeleri karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Okul Müdürleri de ‘ Oyuncaksız Okul Kalmasın’ adlı sosyal sorumluluk projesine destek veren Highway Outlet AVM ve Olay Gündem Gazetesine teşekkür etti.