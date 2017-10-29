Haber: Esra ÖZTÜRK

TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor’da kadro dışı bırakılan Oğulcan Çağlayan, Davide Petrucci ve Bright Edomwonyi, teknik direktör İbrahim Üzülmez’in kararı doğrultusunda affedilerek, takımla çalışmalara başladı. Kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, yaptığı açıklamada, 3 futbolcunun deplasmandaki Gaziantepspor maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Kahramanmaraşspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarılarak Rize’ye gönderildiğini hatırlattı. Ligde son 5 maçta galip gelemediklerini ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Yardımcı, şunları kaydetti "Bazı kararlar almak zorundaydık. Alınan kararlar doğrultusunda kupa maçı kadrosunda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Petrucci ve Edomwonyi çalışmalarını Rize’de gerçekleştirdi. Oyuncularımızın hepsi alınan kötü sonuçlardan dolayı üzgün. Bu 3 oyuncumuz da Rize’de çalıştıkları dönemde işlerine olan saygılarını ortaya koymaya devam etti. Teknik ekibimizin kararı doğrultusunda bugünden itibaren yeniden takımla çalışmalara başladılar."

Hasan Kemal Yardımcı, teknik anlamda kararların İbrahim Üzülmez’e ait olduğunu, bu hafta Boluspor maçıyla takımın yeniden ayağa kalkacağına olan inançlarının tam olduğunu sözlerine ekledi.