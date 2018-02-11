Haber: Semih Baykal

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar maç sonunda şunları söyledi; “Oyuncularımı ve camiayı tebrik ediyorum. Kazanılması gereken önemli bir maçtı. İki hafta iyi futbol oynayıp kaybettikten sonra bu karşılaşma çok daha büyük önem kazandı. İyi futboldan çok iyi bir sonuç almayı düşündük. Nitekim de çocuklar bunu da aldı. Bence emeklerinin karşılığını aldılar. Çünkü çok özveri ile çalışıyorlar. Bu maç çok pozisyon bulduk. Daha 30’ncu saniyede öne geçebilirdik. 3 tane gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Diğer maçlarda umarım bu pozisyonları gole çevirebiliriz. Mücadele anlamında herkesi tebrik ediyorum.”