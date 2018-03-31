Haber: Semih Baykal

Gaziantepspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında geçen hafta liglere verilen milli arada Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşma sonrasında böyle bir maçın kendileri açısından kolay olmadığını söyleyen Boluspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar; “Korktuğumuz bir maçtı. Böyle maçları oynamak kolay değil. Geçtiğimiz hafta içi oynadığımız maçtan sonra bu karşılaşmadan hakikaten çekiniyorduk. Oyuncularımız zoru yine kolay yaptı. Maça neredeyse 1-0 önde başladık. Oyunun temposu istediğimiz gibi gittiği için maçın temposunu yükseltmedik. Ama ona rağmen çok fazla pozisyon bulduk ve skor çok farklı olabilirdi. Benim için alınması gereken bir üç puandı ve onu da aldık” dedi.