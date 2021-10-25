Öz dayısından hamile kaldı



Haber: C. Kutay Aykan

Aile içerisinde çirkin olay geçtiğimiz yıl Bolu’nun Sağlık Mahallesinde yaşandı. Ailevi sebeplerden dolayı 16 yaşındaki K.B. dayısı ve anneannesiyle birlikte yaşamaya başladı. Ayrıca, genç kız dayısıyla da aynı odayı paylaştı ve genç kız kasık ve bel ağrısı çekmeye başlayınca Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Devlet Hastanesine götürülmesinin ardından yapılan muayenede 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Durumun polise bildirilmesi üzerine yasak ilişkide ortaya çıkmış oldu.

Poliste ve savcılıkta ifade veren öz dayı Y.B., yeğeniyle ilişkiye girdiğinde alkollü olduğunu ve olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını, çok pişman olduğunu söylemesine rağmen tutuklanarak, Zonguldak M Tipi Cezaevine gönderildi.

16 yaşındaki K.B. ise ifadesinde, öz dayısıyla kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini, dayısının ceza almamasını isteği ve şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Yeğeni ile cinsel ilişkiye giren 39 yaşındaki dayı K.B., “Evlenme yasağı bulunan kişi tarafından, reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme” suçundan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanıyor.