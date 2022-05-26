Öz kızına 4 yıl tacizde bulunmuş

Haber: C. Kutay Aykan

Çirkin cinsel istismar olayı 2006-2010 yılları arasında Almanya’nın Stuttgart şehrinde meydana geldi. Baba R.Ç. öz kızı olan B.K.’ye yönelik 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu öğrenen anne B.C. Alman mahkemelerinde dava açtı. Ne var ki Alman mahkemeleri babaya, öz kızına yönelik cinsel istismardan ceza vermedi. Alman mahkemeleri, babaya, eski eşine cinsel istismardan dolayı 2017 yılında 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Kızına yönelik ceza verilmemesi üzerine anne B.C. eski eşinin Bolu’da yaşadığını öğrenince Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Cinsel istismar” davası açtı. 4 yaşına kadar öz babası tarafından cinsel istismara uğradığını Alman polisine ifade veren B.K., “Almanya’daki evimizde yaşarken hep babamın cinsel saldırısına uğradım. Bunları annem evde yokken yaptı. Babamdan çok korktuğum için kimseye bir şey diyemedim. Onun yüzünden terapi almaya başladım. Onun hapse girmesini ve bir daha oradan çıkmamasını istiyorum” dediği öğrenildi.

Eski eşi tarafından kızının cinsel istismara uğradığını belirten anne B.C.’de verdiği ifadesinde; “Kızımın öz babası olan R.Ç.’den 2010 yılında boşandım. Evlilik süresince hem kızım hem ben sürekli şiddet gördük. Kızıma yapılan bu çirkin olayı öğrenince kendisinden boşandım. Almanya Stuttgart Yerel Mahkemesi 17. Büyük Dairesi, bana yapılan cinsel saldırıdan dolayı eski eşime 5 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Kızıma yönelik ceza almayınca bende Bolu’daki mahkemelerde dava açtım. Kendisinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, hakkında 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan baba R.Ç., üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Kızıma ve eski eşime yönelik ne şiddet ne de cinsel istismarda bulunmadım. Bana iftira atıyorlar” diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti, Almanya mahkemelerinde görülen evrakların dosyaya sunulması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.