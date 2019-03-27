Öz kızına cinsel tacizden 36 yılla yargılanıyor

Haber: Kasım ŞAHİN

4 çocuk babası M.Ö.’nünbundan 7 yıl önce öz kızı E.Ö’ye cinsel taciz ve zorla tecavüz etmeye kalkışması olayı yıllar sonra, mahkemede ortaya çıktı. Şu an 19 yaşında olan E.Ö., 12 yaşındayken İmam Hatip Lisesinde öğrenci iken öz babası tarafından cinsel istismara uğradığını ve bu çirkin olayı 7 yıl boyunca sakladığını ama 7 yıl boyunca ruhsal durumunun bozulduğunu, derslere kendini veremediğini ve her gün korkuyla taciz olayını hatırlayarak, kişiliğinin bozulduğunu belirterek başından geçenleri şöyle anlattı; “12 yaşımdayken ben küçük erkek kardeşim ve babam aynı odada kalıyorduk. Annem ise en küçük kardeşim hasta olduğu için evin ikinci katında yatıyordu. Bir sabah babam beni yatağımdan alarak kendi yatağına götürüp, hem kendisinin hem de benim iç çamaşırlarımı çıkartı. Zorla benimle ilişkiye girmeye çalıştı. Kendisini iterek yataktan kaçıp ağabeyimin kaldığı yan odaya geçtim. Ama babam günler sonra yine beni taciz etmeye devam etti. Sürekli olarak göğüslerimi elliyordu. 7 yıl boyunca hep u korkuyla yaşadım. Psikolojim bozuldu. Yaşadığım olaylar doktor raporuyla da tespit edildi. O demende kimseye anlatamadığım bu olayı mektuba döktüm ve sınıf öğretmenim ile rehber öğretmenime mektubu verdim. Yıllar sonra öz babam hakkında dava açıldı. Ben hala bu olayın şokunu yaşıyorum.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 36 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan baba M.Ö., üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkemede mağdur E.Ö.’nün okul arkadaşı, sınıf öğretmeni, rehber öğretmeni ve ablası da tanık olarak dinlendi. Duruşma 28 Mayıs 2019 tarihine ertelenirken, mağdur E.Ö.’nün annesi ile babasının bu olaydan dolayı boşandığı öğrenildi.