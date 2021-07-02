Öz oğlu hakkında şikayetçi oldu

Haber: Okay Özcan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, mağdur anne, oğlunun tedavi görmesi için şikayetçi olduğunu söyledi.

Sürekli öz oğlu tarafından darp edilen, tehdit edilen ve iftiraya uğrayan anne B.C., Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada öz oğlundan şikayetçi olarak; “Oğlum sürekli olarak bende para istiyor. Vermeyince beni dövüyor. Psikolojik rahatsızlığı olmasından dolayı kendisinden, tedavi olması amacıyla şikayetçiyim” dedi.

Annesinin üzerine attığı suçlamaları kabul etmeyen oğul C.C. de savunmasında; “Ben annemden zorla para almadık. Kendi rızasıyla bana para verdi. Tehdit ve küfürlerde de bulunmadım. Suçlamaların hiç biri doğru değil. Vurduğumda yalandır” açıklamasında bulundu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde; “Basit yaralama, hakaret, konutta veya eklentilerinde yağma, işyerinde veya eklentilerinde yağma” suçlamalarıyla yargılanan oğul C.C.’nin duruşması ileri bir tarihe ertelendi.