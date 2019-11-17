Özalp, Komisyon Başkanı oldu

Haber: C. Kutay AYKAN

HSK yetki kararnamesi ile, Bolu 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serkan Özalp Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı olarak, Bolu 1.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Muzaffer Gökçe 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak yetkilendirildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığını bundan böyle 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Muzaffer Gökçe, görevlendirilirken, Hakim Serkan Özalp, hem 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığını hem de Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığını görevini de yürütecek. Her iki hakimimize de görevlerinde başarılar dileriz.