Haber: Kasım ŞAHİN

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü nedeniyle Bolu Şehitliğinde tören düzenlendi. Anma törenlerine Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü, Tanju Özcan, Garnizon Komutan vekili Piyade Albay Metin Eştürk, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Kore, Kıbrıs ve terör gazilerimiz, Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, Cumhuriyet savcıları, şehit yakınları ile daire müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Bolu Valisi Aydın Baruş, anıt defterine yazdığı yazıyı imzaladı. Bolu İl Müftüsü Orhan Genç’in şehit ve gazilerimiz için yaptığı duanın ardından katılımcılar şehitlerin mezarlarına tek tek kırmızı karanfil bırakıldı. Bu esnada bazı şehit yakınları gözyaşı döktü.

AĞLATAN KARELER

Tören sonrası şehit yakınları ve protokol şehitlikte yatan Mehmetçik ve polislerimizin mezarlarını ziyaret ederek dua ettiler. 15 Temmuz 2016 yılı darbe girişimi esnasında İstanbul’da görev yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Ozen Özen’in 5 yaşındaki yeğeni Çınar, amcasının mezarı başına gelerek mezar başlığında bulunan amcasının fotoğrafını sevmesi yürekleri dağladı. Bu esnada Şehit Özen’in bir diğer yeğeni olan 6 yaşındaki Miraysu’da Bolu Valisi Aydın Baruş’la birlikte ellerini açıp dua etmesi gözyaşlarının sel olmasına neden oldu. Törenler daha sonra İl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikle son buldu.