İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hâkim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek isterken, burada görevli trafik polisi Fethi Seki teröristleri erken fark etti ve girişlerine izin vermedi. Mermisi bitene kadar canı pahasına çatışan polis Seki, 1 teröristi öldürdü, saldırıyı erken fark ederek çok büyük bir katliamın önüne geçti.

“Bizi bölemeyecek, parçalayamayacaksınız”

Kahraman polisin destansı mücadelesi dilden dile dolaşırken konuyla ilgili düşüncelerini ifade eden Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, şunları söyledi; “Canı pahasına aşağılık teröristleri durduran kahraman şehidimiz Fethi Seki'ye Allahtan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizin aydınlık geleceğini karartmaya çalışan, düşünen hainlere fırsat vermesin. Bu millet Çanakkale ruhu ile dimdik karşınızda. Bizi bölemeyecek, parçalayamayacaksınız. Ruhun Şad Olsun Şehit Polis Fethi Seki.

Birleşik Medya Ajans (BMA)