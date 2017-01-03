banner128

banner101

03 Ocak 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Özbağ “Halep’te İnsanlık Ölmesin”

    Seben Belediye Başkanlığı ve Seben Müftülüğü “Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyası kapsamında ilçede yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya kulak veren Seben halkının yardımları 02.01.2017 tarihinde belediye araçlarına yüklenerek dualar eşliğinde Halep e ulaştırılmak üzere Boluya gönderildi.

    03 Ocak 2017 Salı 14:52
    Bu haber 49 kez okundu
    Özbağ “Halep’te İnsanlık Ölmesin”
    Foto galeriye git

    Haber: ERDAL TANRIVERDİ

    Başkan Özbağ “Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyası kapsamında ilçemiz halkına çağrıda bulunarak destek olmak isteyenlere elçi olduk... Seben halkı da sesimize kulak verdi ve büyük destek sağladı.Toplanan yardımları dualar eşliğinde Halep e ulaştırılmak üzere gönderdik.

    Halep'deki durumu hepimiz biliyoruz. Halep çaresiz. Halep öksüz ve yetimlerin kenti oldu. Halep bizden uzanacak el bekliyordu. Biz de dedik ki Halep yalnız değildir. Yüreğini ortaya koyarak bu işe gönül veren hizmet eden milletten Allah razı olsun. Duyarlı bir Seben var. Kendisine hayır hasenat yolu göründüğü zaman ben her şeyimle varım diyen bir Seben... Böyle bir Seben'e rabbim beni hizmetkar ettiği için şükrediyorum..."dedi.Ayrıca Başkan Özbağ kampanya süresince büyük özveri ile çalışan Seben Belediyesi ve Seben Müftülüğü personelinede teşekkür etti.

    Anahtar Kelimeler: Seben, Belediye, Başkanlığı, Seben, Müftülüğü

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İlhami Candemir İlhami Candemir BİR YILBAŞI YAZISI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SEVGİ ÜZERİNE
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolulular“ Görmezden”Gelmezler…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beşkavaklardaki Binada Görünmez El Kim?
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Bize ne dolardan değil mi?
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSLÂM CİHANŞUMÜLDÜR AMA BEYNELMİLELCİ DEĞİLDİR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Yılbaşı için “Aman Haa” Diyoruz
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Suat Tosun Suat Tosun ORMANCILIK TARİHİNDE KARADERE (BOLU) ORMAN İŞLETMESİ DENEMESİ
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR NE SİYAH NE BEYAZ, FLU
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversitemiz Büyüyor
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129