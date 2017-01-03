Haber: ERDAL TANRIVERDİ

Başkan Özbağ “Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyası kapsamında ilçemiz halkına çağrıda bulunarak destek olmak isteyenlere elçi olduk... Seben halkı da sesimize kulak verdi ve büyük destek sağladı.Toplanan yardımları dualar eşliğinde Halep e ulaştırılmak üzere gönderdik.

Halep'deki durumu hepimiz biliyoruz. Halep çaresiz. Halep öksüz ve yetimlerin kenti oldu. Halep bizden uzanacak el bekliyordu. Biz de dedik ki Halep yalnız değildir. Yüreğini ortaya koyarak bu işe gönül veren hizmet eden milletten Allah razı olsun. Duyarlı bir Seben var. Kendisine hayır hasenat yolu göründüğü zaman ben her şeyimle varım diyen bir Seben... Böyle bir Seben'e rabbim beni hizmetkar ettiği için şükrediyorum..."dedi.Ayrıca Başkan Özbağ kampanya süresince büyük özveri ile çalışan Seben Belediyesi ve Seben Müftülüğü personelinede teşekkür etti.