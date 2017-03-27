Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, beraberindei Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Özçelik, İl Genel Meclis Üyesi İsmail Akman, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adnan Altındaş ve Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte ilçe halkını tek tek ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile alakalı vatandaşlar ile sohbet ederek 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi desteklerini istedi. Özbağ’ı güleryüzle karşılayan ilçe halkı yapılan hoşsohbetlerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.

Ziyaretlerin ardından düşüncelerini ifade eden Başkan Özbağ, yapılacak referandumun Türkiye’nin geleceği için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızı ‘Daima Millet, Kararımız Evet’ diyerek ziyaret ettik. İstikrarlı bir Türkiye için herkesin üzerine düşen görevi sonuna kadar yerine getirmesini ve evet demenin neden gerekli olduğunu anlattık. Biz bir olduk, ülkemiz için gece-gündüz çalışıyoruz. İnanıyorum ki, 16 Nisan günü değerli hemşehrilerimiz de 'evet' oyu vererek, bu hızlı büyümeye destek olacaklardır” dedi.