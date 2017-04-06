Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikliği halk oylaması çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Özbağ, geçtiğimiz gün ilçeye gelen Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile beraber referandum çalışmalarını sürdürdü. Milletvekili Ercoşkun ve Ak Parti İlçe Teşkilatı ile ilçede bulunan esnafları ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, yaptıkları ziyaretlerde vatandaşlardan gelen olumlu tepkilerden dolayı memnun olduklarını belirtti.

Vatandaşlar ve esnaflar ile bir araya gelerek uzun uzun sohbet eden Süleyman Özbağ ve parti teşkilatı üyeleri, 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasının önemini anlattılar. Yeni Anayasa paketiyle alakalı akıllarda soru işareti bırakan sorulara tek tek cevap veren Başkan Özbağ, yapılacak referandum ile alakalı yaptığı açıklamada, “16 Nisan ülkemizin dönüm noktalarından biri olacak. ‘Daima Millet , Kararımız Evet’ sloganıyla çıktığımız bu yolda milletimize olan güvenimiz tam. 16 Nisan’da inşallah milletimiz en doğru kararı verecektir. Bizler de bu konuda üzerimize düşeni yaparak vatandaşlarımız ile sık sık bir araya gelmeye çalışıyor ve onlara başta Anayasa paketindeki maddeleri tek tek açıklayarak sistemin gerekliliğini anlatıyoruz. Halk oylamasında Sebenimizin de büyük oranda 'evet' diyerek Türkiye'nin önünü açacağına, yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini onaylayacağına inanıyorum” diye konuştu.