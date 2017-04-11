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11 Nisan 2017 Salı
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    • Özbağ: “Sebenli olup Çanakkale’yi görmeyen kalmayacak”

    Seben’de öğrenim gören 6. Sınıf öğrencileri her yıl düzenlenen gezi programı kapsamında Bursa ve Çanakkale’yi ziyaret etti.

    11 Nisan 2017 Salı 12:30
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    Özbağ: “Sebenli olup Çanakkale’yi görmeyen kalmayacak”

    Haber: BMA

    Seben Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği "6.Sinif Öğrencilerine Bursa-Çanakkale Gezisi" bu yıl da 50 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Geçtiğimiz gün program kapsamında gittikleri Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’ni gezerek güne başlayan öğrenciler, burada eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayıp ardından Devr-ı Dinazor sergisini gezdiler. Osman Gazi, Orhan Gazi, Ulu Cami ve Bakırcılar Çarşısı’nın da gezilmesiyle öğrenciler vatanın bir karış toprağı için canını veren kahraman Türk askerlerinin vermiş olduğu mücadelenin en iyi anlatıldığı, destanlar yazılan Çanakkale’ye yol aldılar. Burada rehber eşliğinde Eceabat, Kilitbahir, Alçıtepe, Şehitler Abidesi, Conkbayırı, Anafartalar, siperler ve tabyaları gezen öğrenciler, rehberin etkili anlatımıyla bilgilerini tazelediler. Geleneksel hale getirilen gezi programı ile alakalı konuşan Süleyman Özbağ, “Tarihimizde önemli bir yeri olan Çanakkale’nin gençlerimiz tarafından yerinde görülmesi, öğrenilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsediğimiz için Çanakkale Gezisi, her yıl yapılmaya devam edecek ve bu sayede Sebenli olup da Çanakkale’yi görmeyen kalmayacak” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Seben’de, öğrenim, Gören, 6., Sınıf

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