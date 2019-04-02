Özcan, “37 bin oyu aldık 49-50 bine getirdik”

Haber: Gönül Olutürk

Kesin olmayan 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarına göre Bolu Belediye Başkanı olan Tanju Özcan, seçimlere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı çok sayıda partili ve vatandaşın da katılması sebebiyle Demokrasi Meydanı’nda yapıldı. Köroğlu heykeli önünde konuşmasını yapan Tanju Özcan, konuşmasına katılanlara teşekkür ederek başladı. Özcan konuşmasında, “19 Aralık’ta ‘Benden selam olsun Bolu Beyi'ne, çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. At kişnemesinden gargı sesinden, dağlar seda verip seslenmelidir’ diyerek çıktığımız yolda yolun sonuna geldik. Allah’ıma şükrediyorum, Bolu halkına da şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bizlere sahip çıktılar, 5 yıl süreyle Bolu’yu yönetme yetkisi verdiler. Bundan dolayı herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“BÜTÜN BOLU’YA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Çok farklı bir seçim olduğunu ifade eden Özcan konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Çok farklı bir seçim oldu. Türkiye’de bu dönem seçimler biraz daha farklı oldu, ama bolu için şunu söyleyebilirim, kağıt üzerinde bakanlar bunun imkansız olduğunu düşünüyorlardı. 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı olarak adlandırılan ittifakın toplam oy sayısı yaklaşık 26 bin 900 CHP’nin, 10 bin civarında da İYİ Parti’nindi. Yani 36 bin 900’dü, ama diğer ittifak Cumhur İttifakının oy sayısı 57 bindi. Ama her zaman söyledik, ittifaklar her zaman tutmaz. Sonuç itibariyle biz o 37 bin oyu aldık 49-50 bine getirdik, ama diğer ittifakın 57 bin olan oyu 42 bine düştü. Bu nedenle Türkiye’deki tek seçim Bolu’da oldu. Ve ben bunu sağladığınız için ben hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Biz bu kadar oyu sadece Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti seçmeninden almadık. AK Parti seçmeninden de aldık, MHP seçmeninden de aldık ülkücü kardeşlerimizden, Saadet Partisi seçmeninden de aldık. Yani kim varsa sağolsun bizlere destek verdiler. O yüzden biz bütün Bolu’ya teşekkür ediyoruz. Tabi seçim öncesinde söyledik, ‘Biz Türkiye’nin en tarafsız Belediye Başkanı olacağız’ iddiasıyla çıktık. Bunun da gereğini yapacağız.”

“BELEDİYE ÖNÜNDE YEMİN EDECEĞİZ”

Konuşmasında mazbatayı Çarşamba günü alacağı ilgili de açıklamalarda bulunan Tanju Özcan, “Yarın bir aksilik olmazsa biz size duyuracağız. Belli bir noktada toplanıp mazbatamızı almaya gideceğiz. Rakiplerimiz Sayın Fatih Metin de Turan Bey de bizi arayıp kutladılar. Dün akşam itibariyle Seçim Kuruluna yapılan bir itiraz da yoktu. Yarın bu mazbatayı alıp Türkiye Büyük Millet Meclisine götürmem gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisine gidip, o mazbatayı ibraz edip orada bir dilekçe vereceğim. Sonra süreç tamamlanmış olacak. Sonra bir aksilik olmazsa Cuma günü Cuma namazından sonra, önce söz verdiğimiz gibi belediye önünde yemin edeceğiz. Arkasından görevi teslim alıp hemen Bolu için hizmet etmeye başlayacağız” diye konuştu.

Özcan konuşmasının sonunda CHP ve İYİ Parti İl Başkanlarına ve teşkilatlarına teşekkür ederek, hangi parti olursa olsun diğer tüm ilçe belediyeleri ile birlikte Bolu’yu iyi bir noktaya getirmek için çalışacaklarını söyledi ve tüm vatandaşların Miraç Kandilini kutladı.

“BU SEÇİMİN KAZANANI HALK”

Özcan’ın ardından bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Kazım Karsu ise şunları söyledi: “Bir seçim oldu. Bu seçimin kazananı halk, bu seçimin kazananı sizlersiniz. Biz kazandık diyemeyiz. Çünkü halk kazandı, sizler kazandınız, beraber kazandık. Sizin desteğinizle kazandık değerli arkadaşlarım. Yalnız bir şeyden kurtulduk. Dün bir bugün iki artık bize kimse ağır sözler söyleyemiyor. Artık biz kötü insanlar değiliz. Bu ülkenin kurucularının torunlarıyız. Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz. Bu seçimin kazananı yok, kaybedeni de yok arkadaşlar. Hepimiz beraber demokrasiyi, cumhuriyeti kurtardık diye düşünüyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Seçtiğimiz belediye başkanına yeni yolunda başarılar diliyorum, uğuru açık olsun.”

“ADALET DE KAZANDI”

Karsu’nun ardından konuşan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ise vatandaşlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Değerli hemşerilerim çok güzel bir seçim ortamı yaşadık. Hep birlikte çok güzel çalışma ortamı sergiledik. Hiçbir vatandaşımızı hiçbir karşı siyasi partinin yöneticilerini ötekileştirmedik. Oralardan gelen bir takım kötü sözlere de değerli Bolulu vatandaşlarımız itibar etmediler. Verdikleri oylarla onlara inanmadıklarını, burada olan bizlerin, arkadaşlarımızın, adaylarımızın tertemiz, pırıl pırıl olduğunu, Bolu’yu yönetmeye de ehil olduklarına karar verdiler. Başkanım söyledi, halk kazandı. Evet halk kazandı, ama adalet de kazandı. Adaletli bir seçim oldu. hiç kimse bu seçimle ilgili hiçbir şaibe, hiçbir şey söyleyemez. Fark gayet açıktır, bizi memnun etmiştir. Bundan sonrası için Sayın Tanju Özcan ve çalışma arkadaşlarına biz siyasi parti yöneticileri olarak elimizden gelen gayreti, yardımı göstereceğiz. Önemli olan Bolu’ya hizmettir, Bolu’muzu bu görüntüden daha üst noktalara getirmektir. Hepinize desteklerinizden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.