Özcan, 404 müjdesini açıkladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Tanju Özcan İllimizde dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için çalışmalar başlattığını duyurdu. 2019’da Bolu halkından talep toplayan TOKİ’nin ne yaptığı binalar ne de binaların yapılacağı yerlerin olmadığını belirten Özcan, Cuma günü gerçekleşen ihale ile Belediye Şirketinin İhaleyi TOKİ’den aldığını söyledi. Dağkent Mahallesi’ne yapılması planlanan sosyal konutlar 2 adet 8 katlı, 2 adet 10 katlı, 2 adet 13 katlı olmak üzere 6 bina, toplam 5050 metrekare boyutunda 25 dönümlük alana kurulacak. Yapılacak olan 404 konutun 156’sı belediyenin geri kalanı belediye şirketine ait olan ve Ekim Ayında başlanması planlanan sosyal konut projesinin adı Atakent Konutları olacak .

Bu konuyla ilgili Tanju Özcan “TOKİ’nin 15 senedir yapamadığını biz 2-3 senede yapmaya çalışıyoruz. Bizim para kazanma derdimiz yok yüzde 10 yüzde 15 koyarak halkımız konut sahibi olsun istiyoruz. Toplantıdan TOKİ’ye Çağrıda bulunmak istiyoruz. Vatandaşların duygularıyla oynamayın. Kıskananlar çatlasın Şimdiden söyleyeyim” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021, 20:41