Özcan'a soruşturma!!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, mültecilere yönelik yaptığı açıklamalara tepkiler çığ gibi büyüyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Başkan Özcan hakkında soruşturma başlattı.

Özcan'a soruşturma!!

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Cumhuriyet Başsavcıcı Ahmet Bektaş, ülke genelinde infiale yol açan açıklamalar sonrası, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özcan'ın ifadelerine yönelik yapılan suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu. Başsavcılığın, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 13:09
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