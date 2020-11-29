Özcan açtı ağzını yumdu gözünü

Haber:Erdal Tanrıverdi

Özcan, makamında düzenlediği basın toplantısında, yayla ve meralarda uzun süredir devam eden kaçak yapılaşma ve işgallerin olduğunu söyledi. Bunu tasvip etmenin hiçbir şekilde mümkün olmadığını belirten Özcan, "Bolu Valiliğinden gelen yazıda 25 Kasım-25 Aralık tarihlerinde bu yıkımların gerçekleştirilmesi gerektiği bildiriliyor. Bu yazıda belediyenin yıkım için kepçe hazır etmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu bir talimat. Bolu Belediyesi kendi inisiyatifiyle hiçbir işlem yapmıyor. Olayın özü budur" şeklinde konuştu.

Özcan, belediyenin normal şartlarda yıkımlarla bir ilgisinin olmaması gerektiğini dile getirerek, "Burada bizi sıkıntıya soka konu; 2016 yılında belediye meclisi tarafından alınmış bir karar. Atyaylası dahil olmak üzere bölgedeki bazı yaylalar mücavir saha altına alınmış. Bu yanlış bir karar. Pazartesi günü meclis toplantısı var. Bu konuyu gündeme getiriyorum. Bugün belediyenin mücavir sahası altında bulunan bu yaylaların mücavir sahasından çıkarılması için karar alıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına derhal göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 15:33 Yayla evlerindeki kaçak çitlerin yıkılmaya başlamasının ardından gözler farklı yaylalarda lüks evleri olan siyasetçilere çevrildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaylalarda villaları olan AK Partili isimleri açıklayarak, “Bolu’da yaylada evi olmayan tek siyasetçi benim. AK Parti Milletvekili Arzu Aydın’ın Salıbeyler Yaylası’ndaki evi ve çitlerini gören var mı? Yaylaya insanlar hayvancılık yapmak için ev yaparlar. Sayın milletvekili hayvancılık mı yapıyor milletvekilliği mi yapıyor? Bana göre hayatında üç tane tavuk beslememiş Arzu Hanım hangi hakla Salıbeyler Yaylasında ev yapıyor. AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın Gerede’de muhteşem bir yayla evi var. Hayvancılık mı yapıyor yoksa müteahhitlik mi yapıyor. İl Genel Meclisi Yaşar Yüceer’in yaylada evi var. Emekli öğretmen kendisi. Hayvancılık yapıyor mu? Bunların üzerine gidemiyorsunuz. Eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın iki ayrı yaylada evi var. Bize bu talimatları gönderen sayın alimize de söylüyorum. Önce bunlarla ilgili bize talimat versinler” dedi.

Özcan, yayla evlerinin büyük kısmının İl Özel İdare sorumluluk sahasında olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Benim o konuda alnım ak. Bu talimat aynı zamanda İl Özel İdare’ye de gidiyor. Buradaki yaylaların birçoğu İl Özel İdare sorumluluk sahasında. Bizim mücavir sahada değil. İl Özel İdare’ye niye aynı baskı yapılmıyor. Seben’de göl kenarında Alaaddin Yılmaz’ın yayla evi var diye mi? İl Özel İdare bu zamana kadar bir şey yapmamış. Yıkım kararını biz almadık bu kararı bize tebliğ eden Bolu Valiliğidir.”