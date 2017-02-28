Haber: Ceylan Beykoz

İlçeleri dolaşan Tanju Özcan vatandaşlara tek tek neden hayır demesi gerektiğini anlatacağını dile belirterek, “Özellikle AK Parti seçmeninin kafasının çok karışık olduğunu görüyorum. Ben vatandaşlarımıza tek tek neden hayır demeleri gerektiğini anlatıyorum. Biliyorsunuz Osmanlı imparatorluğunda çok başarılı padişahlar vardı. Ama özellikle son dönemde gerçekten çok başarısız padişahlarda geldi. Sarı Selim gibi Deli İbrahim gibi padişahlarda görev yaptı. Tayyip Erdoğan bu başkanlığı başarılı bir şekilde yaptı diyelim ondan sonra Sarı Selim gibi Deli İbrahim gibi başkanlar geldi. O zaman ne olacak. İşte vatandaşlarımıza bunları anlatıyoruz” dedi.

15 TEMMUZ AKŞAMI NEREDEYDİ ?

Tanju Özcan, son günlerde AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve MHP İl Başkanı Adem Evcil tarafından kendisine yöneltilen “15 Temmuz akşamı neredeydiniz ?” sorusuna da yanıt verdi.

Özcan, “Ben darbe girişimi başlayınca hemen Ankara’ya yola çıktım. Bana Ankara’da ihtiyaç vardı. Çünkü Bolu’da asker sokağa çıkmamıştı. Zaten o gün sosyal medya hesaplarımda ki iletilere bakarsanız bunu da yazdım. Gece saat 1 gibi meclisin kapısındaydım” şeklinde konuştu.