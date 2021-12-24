Özcan; “Ahilik haftası kutlu olsun

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yukarı Çarşı'daki Ahilik Haftası kutlama programına katıldı. Beyazıt Camii önündeki programda Başkan Özcan, esnaf ve vatandaşların Ahilik Haftası'nı kutlayarak, çekiçle örs üzerinde demir dövdü.

Özcan; “Ahilik haftası kutlu olsun


Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'da Ahilik Haftası tarihi Yukarı Çarşı'da düzenlenen etkinlikte kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Yıldırım Beyazıt Camii önünde düzenlenen programda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yoğun katılımın olduğu programda esnaf ve vatandaşların Ahilik Haftası'nı kutlayarak, ardından çekiçle örs üzerinde demir dövdü. Ardından Ahilik duasında dua eden Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha sonrası ise esnaflarla beraber ikram edilen simit, helva ve çorba ile kahvaltı yaptı.

Bu anları sosyal medya hesaplarından da paylaşan Başkan Özcan, "Güne Yukarı Çarşı'mızda Ahilik Haftası nedeniyle düzenlenen programda esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek başladık. Dürüstlüğü, iyi ahlakı ve kardeşliği esas alarak Anadolu'nun güzel değerlerini uzun yıllardır yaşatan tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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