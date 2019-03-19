Özcan, Akşemseddin’e dua etti

Haber: Gönül Olutürk

Yerel seçimlere 12 gün kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Göynük Belediye Başkan Adayı Necdet Yıldıran’a destek olmak için Göynük’e gitti. Yıldıran ile birlikte Göynük’te seçim çalışmasına katılan Özcan, esnafı gezerek Yıldıran için destek istedi. Çalışmaların ardından Özcan, Fatih Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddin Hazretleri’nin Türbesi’ne gitti. Dua eden Özcan, daha sonra Bolu’ya dönerek çalışmalarına ara vermeden devam etti.