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    • Özcan; “Ali Beyin Bakan olacağından umutluyduk”

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, gazetemize ziyaret ederek gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Özcan ilk olarak bu yılki kabine değişikliğini değerlendirerek; “Kabine düşük profilli insanlardan oluştu. Bu yüzden Ali beyin Bakan olabileceğinden umutluyduk” dedi.

    31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:05
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    Özcan; “Ali Beyin Bakan olacağından umutluyduk”
    Özel Haber: Semih Baykal
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan19 Temmuz 2017 tarihinde Külliye’de görüştükten sonra Başbakan Binali Yıldırım kabine değişikliğini açıklamıştı. Yıldırım’ın açıkladığı yeni kabinede 5 bakanın görevi değişti, 6 yeni isim de kabineye girdi. 5 Başbakan Yardımcısından 4'ü değişmişti. CHP bolu Milletvekili Tanju Özcan’da gazetemize ziyarette bulunarak yeni kabine hakkında özel açıklamalarda bulundu. Ak Parti Hükümetlerinin en düşük profilli kabinesi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasındaki bir projenin parçası olduğunu söyleyen Özcan; “ Kabineye bakınca Cumhurbaşkanının kafasındaki planı etap etap hayata geçirdiğini görüyorum. Birincisi bu kabine Ak Parti hükümetlerinin en düşük profilli kabinesidir. Bu bir projenin parçasıdır. İkincisi de kullanım süresi bitenlerin artık tavsiye edildiğini görüyoruz. Bu iş ilk başta düşük profilli bir Başbakanla başladı. Düşük bir hükümete dönüştü. Hükümetin ve Başbakan’ın profili düştükçe ister istemez Cumhurbaşkanının gücü ve yetkisi artıyor. Biz her zaman Sayın Erdoğan’ın diktatör olma yolunda gittiğini söylüyorduk. Cumhurbaşkanı da bu kaygıları haklı çıkartacak eylemleri hayata geçiriyor” şeklinde söyledi. 
    “SÜLEYMAN SOYLU BANA GÖRE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE TASFİYE EDİLECEK”
    Değerlendirmelerinin devamında Özcan, ilerde gerçekleşebilecek olan bir kabine değişikliğinde İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da tasfiye edileceğini açıklayarak; “Bir diğer nokta da bu kabineyle kullanım süresi bitenler var. En başta Tuğrul Türkeş, kullanıldı, kullanım süresi bitti ve tasfiye edildi. Ben ona zamanında Mecliste yüzüne de söylemiştim. İkinci Numan Kurtulmuş, bir dönem kendisine alternatif olarak doğan bir hareketin başkanıydı. Tayyip Bey, Başbakan Yardımcılığından, hükümet sözcülüğünden onu aldı ve kabinenin en zayıf halkası olan Kültür ve Turizm Bakanlığına atadı. Bir sonraki değişiklikte Numan Beyin de kabinede kalmayacağı belli. Bugün kullandığı Süleyman Soylu bana göre önümüzdeki süreçte tasfiye edilecekler arasında yer alıyor. Bizim bir nisan şakası dediğimiz insanlar kabinede yer alıyor” diye açıkladı. 
    “CUMHURBAŞKANI DAHA DÜŞÜK PROFİLLİLERİ YAKALAYABİLMİŞ”
    Yeni oluşan kabine öncesinde Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’unda Bakan olabileceğinden umutlu olduklarını, ancak Cumhurbaşkanının Ercoşkun’dan daha düşük profilli insanları bulabildiğini belirten Özcan; “Cumhurbaşkanının düşük profilli adam aradığını biliyorduk. O yüzden Ali beyin Bakan olabileceğinden umutluyduk. Ama Cumhurbaşkanı daha düşük profillileri yakalayabilmiş. Ben Ali Beyi favori görüyorum” dedi. 
    “KAFASININ İÇİ BOŞ OLAN BİRİNİN BÜYÜK ELÇİ OLARAK ATANMASINA KARŞIYIM”
    Son olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine Merve Kavakçı’nın atanmasını eleştiren Özcan, başı kapalı olduğu için değil kafasının içi boş olduğu için karşı çıktığını söyledi. Özcan; “Şu anda kabine de Bakan olup kardeşi Vali, yeğeni büyük elçi olan çok insan var. O yüzden bu şaşılacak bir şey değil. Parti devletine doğru gidiyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanı herkese ben istediğimi yaparım mesajını vermek istiyor. Siz Merve Kavakçı gibi birini büyük elçi olarak atıyorsanız, bu açıkçası karşısındaki kitleye meydan okumaktır. Bu başka bir anlama gelmez. Kavakçı’nın niteliğinden, yeteneğinden dolayı atanmış biri olduğuna inanmıyorum. Merve Kavakçı’nın başı kapalı olduğu için Büyük Elçi olarak atanmasına karşı değilim. Kafasının içi boş olan birinin büyük elçi olarak atanmasına karşıyım. İnsanların kılığına kıyafetine bakarak oturdukları koltukları değerlendirmiyoruz. Kafasının içine bakarak değerlendiriyoruz” şeklinde eleştirdi. 

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Bolu, Milletvekili

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