Özcan, “Allah yolunu açık etsin”

Özel Haber: Volkan Yılmaz

Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partide yaklaşan kongre süreci ile ilgili yaptığı açıklamalarda dikkat çekici sözler söyledi. Belediye Başkanı Özcan açıklamasında, “Samimiyetle söylüyorum partide şuan nasıl gelişmeler oluyor bilmiyorum. Alışkın mıyım bu duruma değilim. Çünkü delege seçimlerine bu kadar kısa bir süre kalmışken delege seçimlerinin tarihini bile bilmiyorum. Eskiden olsa ne yapardım? ‘Şurada şöyle çalışma yapılmalı şurada şu delege olmalı’ derdindeydim. Ne farkı var. Artık partiye yoğunlaşmıyorum, ben Bolu’ya yoğunlaşıyorum. Partideki gelişmeler tamamen benim dışımda. Şunu da herkes bilsin. Partideki ne delege seçimlerine ne ilçe kongrelerine ne de il kongresine bir müdahalem olmayacak” dedi.

“ÜYE OLMAK DA BİR HAK İSTİFA ETMEK DE”

Geçtiğimiz günlerde Bolu’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin öne çıkan isimlerinden biri olan, partinin eski Belediye Meclis Üyelerinden Cahit Görüş’ün istifasını da değerlendiren Başkan Özcan, “Neden istifa ettiğini bilmiyorum. Allah yolunu açık etsin. Kendisine göre haklı bir gerekçesi vardır veya yoktur. Bana da bir bilgi vermiş değil. Üye olmak da bir hak istifa etmek de bir hak” şeklinde konuştu.