Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan şunları söyledi; “ Hukuk devletinin olmazsa olmazı, yargı erkinin temel taşı şüphesiz savunma mesleğinin temsilcileri; “avukatlardır”. “Avukat” kelimesi Latincede halkın imdada çağırdığı kişi demektir. Bugün de avukatlar halkın imdada çağırdığı kişilerdir. Biliyoruz ki adalet dünyanın hatta kainatın ruhudur. Avukatlık mesleği ise bu ruhun temel güvencesidir. Demokrasinin vazgeçilmezi olan adaletin yılmaz savunucuları meslektaşlarımızın “ 5 Nisan Avukatlar Günü”nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”